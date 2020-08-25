Лондон, , 23:18 — REGNUM Самобичевание по поводу времён колониализма Британии пора прекратить, сообщил 25 августа журналистам премьер-министр этой страны Борис Джонсон.

Отвечая на вопрос о том, как он воспринял планы убрать из концертной программы BBC Proms патриотические песни, наводящие на мысль о колониализме и рабовладельческих временах, Джонсон сказал:

«Если это так, думаю, пора прекратить холуйски стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры и остановить этот общий припадок самобичевания».

Напомним, вопрос о британском колониализме стал бурно обсуждаться после гибели в США чернокожего Джоржда Флойда — жертвы полицейского произвола.

Волна протестов, возникшая в Штатах, перекинулась на европейские страны, а также на территорию тех государств, которые раньше были британскими колониями.