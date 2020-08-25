Киев, , 23:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сообщил 25 августа в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, не боится он потому, что без такого диалога не будет урегулирования конфликта в Донбассе.

Украинский президент заявил, что разговаривал с Владимиром Путиным перед вступлением в силу мер по соблюдению режима прекращения огня.

«Если нет диалога — не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо — не будет и мирного результата. Я в этом убежден», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, последние телефонные переговоры между президентами России и Украины происходил 26 июля 2020 года.

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