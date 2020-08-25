Мехико, 25 августа 2020, 23:02 — REGNUM Правительство Мексики согласилось испытать итальянскую вакцину от коронавируса, 25 августа сообщает агентство Associated Press.
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Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что правительство согласилось принять испытания вакцины GRAd-COV2, проводимые Национальным институтом инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани в Риме.
Эбрард не сообщил, когда начнутся испытания вакцины, разрабатываемой итальянской компанией ReiThera.
Ранее правительство Мексики подписало соглашение о привлечении 2000 добровольцев к участию в испытаниях российской вакцины «Спутник V».
Также Мексика готовится принять участие в поздних стадиях испытаний вакцин французской Sanofi, американской Johnson & Johnson и двух компаний из Китая.
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