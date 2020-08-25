Киев, , 22:40 — REGNUM Командующим Силами специальных операций Вооружённых сил Украины назначен генерал-майор Григорий Галаган, сообщили 25 августа в пресс-службе украинского президента.

Сегодня, 25 августа, украинский президент Владимир Зеленский подписал указы, касающиеся ВСУ. Указом №357/2020 он уволил с должности командующего Силами спецопераций ВСУ Игоря Лунева.

Указом №358/2020 назначил на эту должность Галагана. После этого состоялась встреча нового назначенца с Зеленским, на которой украинский президент предупредил об изменении обстановки в условиях действия перемирия:

«Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами».

Он заявил, что от сил спецопераций требуется «внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают», а также требуется «адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника».

Зеленский заявил Галагану, что требуется продолжение развития всех компонентов Сил спецопераций.

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