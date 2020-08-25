Хартум, 25 августа 2020, 22:39 — REGNUM Премьер-министр суданского «переходного правительства» Абдалла Хамдок призвал США рассматривать отдельно возможность нормализации отношений Судана с Израилем и снятие американских санкций, 25 августа сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению, в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео Хамдок пояснил, что «переходное правительство» «не имеет полномочий» для принятия решения о восстановлении связей и отношений с Израилем.
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