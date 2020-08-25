25 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Так уж сложилось в украинских парламентских нравах, что при принятии позитивного социального решения всегда хочется докопаться: а что оно прикрывает? Какое решение из числа тех, которые впоследствии могут быть признаны роковыми для страны?

Марьян Сидорив, , 22:31 — REGNUM Хорошо входит… С подарком. На следующий день после празднования 29-й годовщины Независимости украинский парламент собрался на внеочередную сессию и сделал своему народу подарок: с первого сентября повысил минимальную зарплату по стране на 277 гривен, до пяти тысяч.

Украина

277 гривен — это четыре с половиной Бигмака, но и за это спасибо. Так что, вслед за Маяковским:

Так уж сложилось в украинских парламентских нравах, что при принятии позитивного социального решения всегда хочется докопаться: а что оно прикрывает? Какое решение из числа тех, которые впоследствии могут быть признаны роковыми для страны?

Хотя в данном случае и копать нечего. Повышение минимальной зарплаты является социальным «дымовым прикрытием» для принятия законопроекта № 0062 «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 200 000 000 евро)».

Я сейчас даже не буду говорить о какой-то унизительности этого кредита для нас, детей «революции достоинства»: ведь «между своими» Евросоюз распределяет пакет на 750 миллиардов евро для восстановления экономики после коронакризиса. Причем не требуя никаких исполнений условий от получающих эти деньги. Попытка увязать предоставление помощи к приверженности стран защите климата и соблюдению стандартов правового государства была благополучно блокирована Польшей и Венгрией. Так что национальные планы восстановления и устойчивости на 2021−2023 годы готовят сами государства-члены, и никаких советчиков со стороны.

Но это для «первого сорта». Для Украины и иже с ней (Грузия, Молдова, Тунис, страны Западных Балкан) Еврокомиссия предлагает пакет экстренной макрофинансовой помощи общим весом в три миллиарда евро. Из них 1,2 миллиарда получит Украина, но: первый транш ЕС готов будет выплатить сразу после подписания меморандума о взаимопонимании между Еврокомиссией и правительствами государств-получателей, а вот «второй транш выделят, как только будут выполнены условия, закрепленные в меморандуме». То есть никакой самостоятельности, а только скрупулезное исполнение требований Европы.

Среди этих требований:

усиление независимости, добропорядочности и эффективного функционирования судебной власти. Киевская власть обязуется создавать новую Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) Украины, причем с международным участием. А также предоставить европейцам права формировать Комиссию по вопросам этики, которая будет оценивать «добропорядочность» судей и судейского начальства — ВККС и Высшего совета правосудия. А поскольку «кадры решают все», то это означает передачу судебной власти на Украине под управление Европы;

внедрение нормативно-правовой базы корпоративного управления для государственных предприятий в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития. То есть в соответствии с принципами представительной демократии и свободной рыночной экономики: теми принципами, по которым на Украине уже функционируют наблюдательные советы государственных корпораций, состоящие преимущественно из иностранцев, получающих заоблачную зарплату и не несущих никакой реальной ответственности;

создание «Бюро финансовых расследований» для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений. На Украине уже создано, как минимум, пять антикоррупционных органов — Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по предупреждению коррупции, Агентство по розыску и менеджмента активов и Антикоррупционный суд — все с миллиардными бюджетами и стремящимися к нулю результатами. Тому же НАБУ, по данным канала 112, за все время существования удалось вернуть всего 0,26% от нанесенного государству ущерба, который был ориентировочно установлен во время следственных действий.

Исполнение тих и иных условий для получения «макроэкономического кредита» можно назвать по-разному, но проще всего — передача функций государства, государственного суверенитета, под внешний контроль. Потому что государство — это и есть закон и налоги.

Но и население Украины не будет оставлено без «отеческого присмотра» европейцев. Одним из условий получения второго транша является «улучшение функционирования рынка газа на Украине. Предыдущее «улучшение» уже привело к тому, что с 1 августа на Украине действует рынок газа для населения, а августовские цены на газ повысятся, в сравнении с июльскими, на 15%.

Зато каждый работающий сможет съесть на свои четыре с половиной Бигмака больше…