Киев, 25 августа 2020, 22:13 — REGNUM Окончание войны в Донбассе может последовать за саммитом «нормандской четвёрки», заявил 25 августа украинский президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 августа в Париже должна была состояться встреча советников глав «нормандской четвёрки», однако её отменили.
24 августа германский министр иностранных дел Хайко Маас заявил в Киеве, что уже в сентября могут состояться переговоры в «нормандском формате» на уровне глав МИД.
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