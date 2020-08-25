Москва, , 21:47 — REGNUM Изменение статуса музея «Карие» в Стамбуле, который, по решению властей Турции, стал теперь мечетью, прокомментировал МИД РФ на своём сайте 25 августа.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что власти Турции проследят, чтобы к «Карие» сохранялось отношение как к объекту всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Захарова подчеркнула, что Москва ожидает, что «любые действия в отношении этого уникального памятника не будут препятствовать свободному доступу к нему всех желающих». Власти Турции должны принять меры для «полной сохранности как самого объекта, так и множества ценных мозаик и фресок внутреннего убранства».

Напомним, 21 августа 2020 г. турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган своим указом передал в ведение Управления по делам религий Турции музей «Карие». В нём как в мечети возобновились регулярные мусульманские богослужения.

До сих пор, начиная с 1948 г., «Карие» был открыт для посетителей в качестве музея. Стоит отметить, что до завоевания Константинополя Османской империей это был православный храм.

Читайте ранее в этом сюжете: Как РПЦ могла бы решить проблему Айя-Софии?