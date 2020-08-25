Палермо, Италия, , 21:11 — REGNUM Католические епископы Сицилии во вторник, 25 августа, подтвергли резкой критике решение губернатора региона Нелло Музумечи закрыть центры по приему нелегальных мигрантов.

Это решение представляется епископам «недопустимым», они полагают, что губернатор использует «страх» для наращивания рейтинга, в любой ситуации нужно «оставаться людьми», отметили они.

Мотивация Музумечи и его сторонников состоит в том, что прибытие слишком большого числа мигрантов создает на Сицилии вполне реальные социальные и санитарные проблемы, к тому же подавляющее большинство нелегалов, вопреки утверждениям епископов и либеральных политиков, отнюдь не являются «беженцами от войны и голода».

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.