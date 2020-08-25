Москва, , 21:05 — REGNUM Действия Литвы в ситуации в Белоруссией являются вмешательством во внутренние дела белорусской политики, сообщили 25 августа в МИД РФ.

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Комментируя заявление литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичуса, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что его слова о белорусских властях, которые якобы «борются со своим народом», а народу «угрожает опасность», неуважительны по отношению к гражданам Белоруссии и неуместны.

«нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют Александра Лукашенко «бывшим президентом» , вводят против него санкции». Захарова «Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобыпрошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют, вводят против него санкции».

Российский дипломат указала на то, что Литва предоставила кандидату на выборах президента Белоруссии Светлане Тихановской убежище.

В Литве проходят не только её встречи с руководством, но и с высокопоставленными представителями Соединённых Штатов и стран Евросоюза. При этом звучат призывы «к решительным международным действиям».

Захарова «Подобные шаги Вильнюса, которые литовские мастера политических интриг пытаются маскировать под желание «помочь» белорусам, в действительности лишь раскачивают ситуацию».

Вильнюс при этом полагает, что сможет навязать народу Белоруссии «правильное» решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом заявил, что протестами в Белоруссии руководят с Запада.

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