Москва, 25 августа 2020, 21:05 — REGNUM Действия Литвы в ситуации в Белоруссией являются вмешательством во внутренние дела белорусской политики, сообщили 25 августа в МИД РФ.
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Комментируя заявление литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичуса, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что его слова о белорусских властях, которые якобы «борются со своим народом», а народу «угрожает опасность», неуважительны по отношению к гражданам Белоруссии и неуместны.
Российский дипломат указала на то, что Литва предоставила кандидату на выборах президента Белоруссии Светлане Тихановской убежище.
В Литве проходят не только её встречи с руководством, но и с высокопоставленными представителями Соединённых Штатов и стран Евросоюза. При этом звучат призывы «к решительным международным действиям».
Вильнюс при этом полагает, что сможет навязать народу Белоруссии «правильное» решение.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом заявил, что протестами в Белоруссии руководят с Запада.
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