Нью-Йорк, США, , 20:56 — REGNUM Совет Безопасности ООН не может удовлетворить запрос США о восстановлении санкционных ограничений в отношении Ирана, заявил 25 августа заявил председательствующий в СБ ООН представитель Индонезии Диан Трианшах Джани.

По его словам, причина такого решения заключается в отсутствии консенсуса по данному вопросу.

«Я получил письма от многих стран-членов. Мне совершенно ясно, что есть одна страна, выступающая с определённой позиции, в то время как значительное число других стран имеют противоположное мнение», — сказал Джани.

Поэтому, пояснил председательствующий, СБ ООН не может предпринимать какие-либо дальнейшие действия по запросу США об антииранских санкциях.

Стоит отметить, что Британия, Франция, Германия и Бельгия также выступили против принятия запроса США о восстановлении антииранских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен восстановить санкции против Ирана.

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