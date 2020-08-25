Москва, , 20:33 — REGNUM Готовность Запада обвинять Россию в отравлении блогера Алексея Навального прокомментировали в МИД РФ, сообщается 25 августа на сайте ведомства.

Отравление Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В МИД РФ задали вопрос, почему с такой готовностью Вашингтон и Брюссель подхватили версию об отравлении Навального, транслируемую в качестве предварительной со стороны берлинской клиники Charite.

«Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые «дела А.В. Литвиненко и Скрипалей», о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ», — сообщили в МИД РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема Навального, который якобы был отравлен в России, обсуждалась на переговорах российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и заместителя американского госсекретаря Стивена Бигана сегодня, 25 августа, в Москве.

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