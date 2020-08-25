Бразилиа, , 20:14 — REGNUM Бразильский сенатор Флавио Болсонару, старший сын президента Бразилии Жаира Болсонару, заразился коронавирусом, 25 августа сообщает агентство Associated Press.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Согласно заявлению представителей Болсонару-младшего, сенатор и президентский сын не имеет симптомов COVID-19. Он находится дома и принимает хлорохин и азитромицин.

В семье Жаира Болсонару уже переболели COVID-19 сам президент, его жена Мишель Болсонару и младший сын Жаир Ренан.

Читайте также: Переживет ли Болсонару пандемию COVID-19 — Project Syndicate