Москва, , 20:10 — REGNUM В ближайшее время будут направлены в правоохранительные органы запросы для получения дополнительной информации по ситуации с Алексеем Навальным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Есть основания предполагать, что произошедшее с Навальным могло быть попыткой иностранного вмешательства, чтобы создать угрозу для жизни и здоровья российского гражданина и вызвать напряжение внутри нашей страны. Мы запросим у правоохранительных органов и специальных служб всю необходимую информацию, проанализируем уже имеющиеся и поступающие данные», — сказал Пискарёв.

Он напомнил, что в 2019 году в разгар предвыборной кампании в зарубежных СМИ также широко освещался вопрос о якобы имевшем место отравлении Навального, который был госпитализирован с сильной аллергической реакцией.

«Мы насчитали с июля по конец августа прошлого года свыше 900 публикаций с упоминанием о болезни Навального и версии об отравлении в англоязычных изданиях. Французские СМИ посвятили этому около 170 публикаций, немецкие — 35. Иностранные СМИ, работающие на русском языке («Медуза», BBC, «Радио Свобода», «Настоящее время», «Немецкая Волна»), писали и говорили об этом свыше 250 раз», — привел данные парламентарий.

По его словам, сейчас наблюдается аналогичная кампания в западных СМИ, вызванная похоже не столько обеспокоенностью состоянием здоровья оппозиционного политика, сколько желанием поспекулировать на теме отравления и использовать это как повод для нагнетания в стране протестной повестки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности проанализировать произошедшее с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России.

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