Москва, , 19:53 — REGNUM Есть те, кому хотелось бы новых столкновений власти и оппозиции в Белоруссии, и они готовы провоцировать этот конфликт, сообщили 25 августа в пресс-службе МИД РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Такое заявление сделал российским министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с заместителем американского госсекретаря Стивеном Биганом.

Лавров «Нет никаких объективных причин для того, чтобы антироссийские настроения разжигались в Республике Беларусь. Но желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии мы наблюдаем».

Российский дипломат заявил, что призвал Бигана к тому, чтобы страны Запада поддерживали тенденцию к мирному выходу Белоруссии из политического кризиса.

Он пояснил, что в последнюю неделю в городах Белоруссии, где прежде были протесты, «демонстрации действительно проходят мирно, когда нет провокаций правоохранительных органов на какие-то силовые действия».

Лавров заявил, что Москва обращается к Вашингтону и Брюсселю, чтобы они увидели «те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется».

Эти сторонники конфликта между белорусской властью и оппозицией «пытаются спровоцировать насильственные действия», отмечает российский дипломат, «чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков».

Лавров «Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин Биган, по-моему, услышал наши очень серьёзные предостережения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены ЕС Польша и Литва, а также Эстония и Латвия заняли в ситуации политического кризиса в Белоруссии позицию резкой критики действий властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Биган рассказал о встрече с Тихановской

Читайте развитие сюжета: В МИД РФ прокомментировали заявления из Литвы по ситуации в Белоруссии