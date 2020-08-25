Берн, , 19:44 — REGNUM Граждане Швейцарии намерены на сентябрьском референдуме одобрить закупку для ВВС страны новых истребителей, сообщает 25 августа телекомпания SRF со ссылкой на итоги соцопроса службы Gfs.bern.

По утверждению телекомпании, большинство швейцарских избирателей одобряет выделение на эти цели 6 млрд. швейцарских франков ($6,6 млрд).

По итогам опроса, 58% респондентов поддерживают эти планы, 39% высказались против, а 3% не определились.

Референдум запланирован на 27 сентября. По его результатам будет принято решение о реализации проекта закупки новых боевых самолетов, тип которых пока не выбран.

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