25 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Шесть лет назад прорвавшиеся на Украине к власти националисты с какой-то необъяснимой политико-исторической глупостью начали все «декоммунизировать», «десоветизировать» и «дерусифицировать». Хотя страна Украина как исторический феномен является результатом русского влияния, в основном в советский период и под властью коммунистов. Что теперь делать будем?

Андрей Ганжа, , 22:19 — REGNUM На рубеже 80−90-х годов прошлого века, с объединением Германии и распадом Советского Союза начала распадаться Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. Пусть биполярная, пусть конфронтационная, но все-таки обеспечившая Европе более полувека мирного существования.

Декоммунизация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уже в новом тысячелетии наиболее крикливыми «толкачами» этого распада были европейские постсоциалистические славянские (Польша и Украина, в меньшей степени — Венгрия и Румыния) и прибалтийские страны. И вот, похоже, наступает час возмездия. В Евросоюзе первой «под раздачу» может попасть Чехия.

19 августа незаметное на карте альпийское государство Лихтенштейн подало судебный иск в Европейский суд по правам человека. В котором утверждает, что «игнорирует» суверенитет Чешской Республики в отношении возвращения почти полумиллиона акров земли и некоторых из величайших замков и дворцов Европы.

Лихтенштейн — это последний осколок Священной Римской империи, ставший суверенным государством «под сюзеренитетом императора» в 1719 году. Само Княжество Лихтенштейн действительно крохотное (160 км2), но феодальные владения его правителей из рода Лихтенштейнов «занимали совсем немалые земли на территории Богемии, Моравии, Австрии, Германии. Только на территории Чехии Лихтенштейны владели землями «возле Бучовице, Кийова, Брунтала, Штернберка, Ланшкроуна или Угерске-Градиште. В районе Бржецлава им принадлежало около 10 тыс. акров леса… известного как самый большой аллювиальный лес в Чешской Республике в районе реки Дие. Помимо земель в Моравии и Силезии, есть несколько земель в восточной части Праги, в Румбурке, Заградках и Чижовой». В общем — около полумиллиона акров земли, что в двенадцать раз превышает площадь самого княжества.

А на этих землях — неимоверные замки в Бучовице (XVI век), Велких Лосинах (XVI век), Штернберке (ХIII век) и уж, конечно, великолепные барочные дворцы во Влатице и Леднице.

Собственность Лихтенштейнов в Чехии

Всего этого добра Лихтенштейны лишились в 1945 году, когда так называемые «декреты Бенеша» санкционировали изгнание немецкоязычного населения, которое считалось пособниками немецкой оккупации. Гнали тогда немцев очень жестко: любопытствующие могут посмотреть материалы по Brünner Todesmarsch (Брюннскому маршу смерти) или Massaker von Aussig (Устицкой резне).

Чешская власть рассматривала Лихтенштейнов как коллаборантов, поскольку считает, что принц Лихтенштейна Франц Иосиф II объявил себя гражданином Германии в ходе переписи населения 1930 года. С тех пор «была введена классификация граждан Лихтенштейна как немцев». Фонд принца это категорически опровергает, поскольку княжество во время Второй мировой было суверенным нейтральным государством и даже не признало Мюнхенский пакт, уничтоживший Чехословакию.

Принц Лихтенштейна Франц Иосиф II (слева) покидает Федеральный дворец в Берне в ходе официального визита в Швейцарию. 1943

Более 70 лет князья Лихтенштейна вели юридические баталии в чехословацких, а затем и в чешских судах. Но пока доминировала «потсдамская картина мира», шансов у них не было никаких: социалистическое «содружество» никогда не отдало бы территорию наследнику германских феодалов. Но для Лихтенштейна «незаконное применение чехословацких указов и его последствия остались нерешенным вопросом» (Катрин Эггенбергер, министр иностранных дел Княжества в интервью Financial Times).

Времена меняются, идеи реституции (возвращения собственности) живут и побеждают, а соблюдать интересы Чехии у Лихтенштейнов оснований нет: хватит, настрадались! В свое время, чтобы выйти из длительной финансовой ямы, созданной конфискацией, они в 1967 году были даже вынуждены продать «Портрет Джиневры де Бенчи» кисти раннего Леонардо да Винчи. Такое монархами не прощается!

Дело, поданное Лихтенштейном 19 августа, по сути, представляет собой апелляцию в ЕСПЧ на решение Конституционного суда Чешской Республики в феврале. Он вынес решение против княжеского дома в ходе контрольного оспаривания права собственности на 600 гектаров леса недалеко от Праги, ранее принадлежавшие дому Лихтенштейна. Но ныне бросается в глаза формулировка министерства иностранных дел Лихтенштейна: во-первых, она подана не как личная, а как государственная жалоба и, во-вторых, «это обновленное заявление в 2020 году соответствует явному пренебрежению суверенитетом Лихтенштейна и личности его граждан». То есть речь идет не об имущественной просьбе принца, а о суверенных претензиях государства, пусть и не члена Евросоюза, но участника Европейской экономической зоны и члена Шенгенской зоны. А главное — очень богатого государства (2-е место в мире по ВВП на душу населения). Так что у князя Ханса-Адама II (точнее — у правящего регента Алоиза) есть все шансы на успех в Европейском суде.

Но тогда мы будем иметь прецедент пересмотра суверенного статуса отдельных территорий внутри страны и, возможно, формирование эксклавов Лихтенштейна внутри Чехии. А это уже передел потсдамской картины мира в «новой Европе» (распад СССР и стран социалистического лагеря здесь в расчет могут не браться).

И наибольшие проблемы возникнут на Украине. Потому что мы, Украина, — это исторически «сшитая» страна. По итогам войны, Ялты и Потсдама к ней, еще не суверенной, были окончательно «пришиты» территории Галичины и Волыни (от Польши), Закарпатья (от Венгрии), Буковины и Южной Бессарабии (от Румынии). Идеи реституции собственности бывших владельцев на этих территориях бродят уже давно, но в случае Чехия — Лихтенштейн речь идет уже о суверенных правах, предъявляемых государством по отношению к другому государству.

Хотя и желаний «вернуть свое» у европейцев может стать намного больше. Мне доводилось беседовать с бароном (кстати, бароном Лихтенштейна) Эдуардом Фальц-Фейном, и я как-то спросил, а не собирается ли он подать реституционный иск против Украины. Эдуард Александрович, которому незадолго до того исполнилось сто лет, ответил своим очаровательным грассирующим голосом: «Ах, Андрей, я уже в возрасте, я не могу». А потом выдержал театральную паузу и добавил: «А вот моя внучка Казимира может!»

А Фальц-Фейны на Украине, это, между прочим, заповедник «Аскания-Нова» и незамерзающий порт Хорлы.

Шесть лет назад прорвавшиеся на Украине к власти националисты с какой-то необъяснимой политико-исторической глупостью начали все «декоммунизировать», «десоветизировать» и «дерусифицировать». Хотя страна Украина как исторический феномен является результатом русского влияния, в основном в советский период и под властью коммунистов.

Что теперь делать будем?