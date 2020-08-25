Таллин, , 19:13 — REGNUM Парламент Эстонии провел внеочередное заседание, на котором принял заявление «В поддержку демократии и гражданского общества Белоруссии», сообщает 25 августа пресс-служба этого органа.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

В тексте заявления содержится призыв провести в Белоруссии новые президентские выборы под наблюдением ОБСЕ и прочих подобных организаций.

За принятие текста заявления отдали свои голоса 92 депутата из 93, принимавших участие в голосовании.

«Парламент не признает президентские выборы, состоявшиеся в Белоруссии 9 августа 2020 года, потому что они не были свободными, справедливыми и демократическими… Парламент призывает к скорейшему проведению свободных, справедливых и демократических президентских выборов под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций», — указано в заявлении.

О реакции властей Белоруссии на этот призыв парламента Эстонии информации пока нет.

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