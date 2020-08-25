Рим, , 19:10 — REGNUM Китай является одним из основных партнеров Италии, а на международном уровне без КНР едва ли можно решить какой-либо вопрос, заявил во вторник, 25 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Гонконг

Заявление прозвучало после встречи Ди Майо с его китайским коллегой Ван И. В то же время он отметил, что Италия призывает Китай «сохранять высокую степень свободы и автономии для Гонконга», и даже пообещал, что правительство Италии «будет следить за последствиями» применения нового закона КНР о национальной безопасности.

Популистское «Движение 5 звезд», одним из лидеров которого является Ди Майо, обладает в Италии репутацией «прокитайского» — в частности, именно оно было инициатором заключения соглашения об особом партнерстве с КНР в рамках проекта «Один пояс — один путь».

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