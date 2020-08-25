Палермо, Италия, , 19:03 — REGNUM Настоятель одного из католических приходов Сицилии Лоренцо Руссо во вторник, 25 августа, призвал не посещать мессы тех прихожан, которые поддерживают миграционную политику губернатора Сицилии Нелло Музумечи.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идет о решении Музумечи закрыть один из центров по приему нелегальных мигрантов — губернатор полагает, что прибытие всё большего числа мигрантов на остров создает как социальные, так и санитарные риски, и большинство жителей, по данным социологов, его в этом поддерживают.

«При всём уважении — как священник может говорить «не приходите на мессу», это разве нормально?» — прокомментировал слова Руссо лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.