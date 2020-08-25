Москва, , 19:01 — REGNUM Планы Алексея Навального по закрытию Фонда борьбы с коррупцией могли быть невыгодны в первую очередь его соратникам, считает директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Сказать точно и однозначно, кому это выгодно, нельзя. Но можно предположить, кто от этого получает прибыток», — отметил Павел Данилин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Во-первых, это могут быть его коллеги по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Надо понимать, что Алексей Навальный хотел закрыть ФБК и создать новую организацию. И это могло сильно не понравиться его коллегам — что там будет, в этой новой организации, как эта организация будет работать? Кто там будет главным? Вполне возможно, что это был бы вопрос об их собственной политической выживаемости. Ведь после Алексея Навального, на фоне его «сакральной жертвы», помахать его трупом, получить деньги, получить все штрафы и продолжать работу с «раскрученной» организацией. Собственно, Фонд Алексея Навального, основанный Алексеем Навальным, но без Алексея Навального для его шакалов-соратников намного выгоднее, чем фонд, собственно принадлежащий Алексею Навальному», — рассказал Павел Данилин.

«Во-вторых, надо понимать, что Алексей Навальный занимался гринмейлом, а иногда и не только гринмейлом, решал коммерческие задачи. И не исключено, что кто-нибудь из его контрагентов, довольный, не совсем довольный или совсем недовольный его деятельностью, мог поступить как угодно», — отметил политолог.

«И, наконец, есть третья версия. В связи с тем, что ФБК закрывался, Алексей Навальный мог потребовать у своих спонсоров денег, пообещав что-нибудь рассказать. А они могли принять решение о том, что он слишком много знал, и это никому не надо. Так что в этой истории очень много вариантов, кому это может быть выгодно», — уточнил эксперт.

«Есть только вопрос — кому это невыгодно. Невыгодно это, безусловно, государству», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

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