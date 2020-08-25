Брюссель, , 18:54 — REGNUM В Евросоюзе продолжается работа над составлением списка белорусских чиновников, в отношении которых будут введены персональные санкции. Об этом сообщил 25 августа на брифинге в Брюсселе высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС.

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«Мы говорим о 15−20 чиновниках, однако я бы предпочёл не называть точного числа, поскольку неизвестно, сколько из них войдёт в окончательный список», — приводит его слова ТАСС.

Источник пояснил, что при формировании санкционного списка ЕС необходимо «собрать достаточные доказательства», чтобы они могли выдержать возможные иски в Европейском суде юстиции в Люксембурге.

Отмечается, что на встрече министров иностранных дел Евросоюза, которая состоится 27−28 августа в Берлине, санкционный список принят не будет.

Как передавало ИА REGNUM, 19 августа по итогам экстренного саммита ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель объявил, что в ближайшее время будут введены санкции в отношении «значительного числа должностных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии».

В том числе, как было заявлено, в Брюсселе изучат возможность включения в санкционный список самогоАлександра Лукашенко.