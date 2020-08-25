Москва, 25 августа 2020, 18:52 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась на встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем американского госсекретаря Стивеном Биганом, сообщили 25 августа в пресс-службе МИД РФ.
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Отвечая на вопрос о том, какие темы обсуждались на встрече с американским дипломатом в Москве, в частности, была ли поднята тема Белоруссии, Лавров сказал:
Российский дипломат добавил, что американская сторона выражает свою заинтересованность в налаживании диалога между властью и оппозицией в Белоруссии, в том, чтобы «все внешние игроки способствовали» такому налаживанию.
Лавров подчеркнул, что белорусы — народ мудрый, народ, который сам найдёт формы, «в которых может быть организован общенациональный диалог, и где он поможет преодолеть возникшие сейчас сложности».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Биган находится в Москве с двухдневным визитом, в ходе которого планируется также его встреча на тему Северной Кореи. Сегодня он уже провёл переговоры по вопросу российско-американского контроля над вооружениями.
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