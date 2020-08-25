Калуга, , 18:45 — REGNUM Сегодня, 25 августа, в Калуге состоялась презентация книги «Мы обязаны защитить правду о Победе», изданной калужским городским советом ветеранов. Книга посвящена ныне живущим в Калуге участникам Великой Отечественной войны, в ней представлены биографические данные, воспоминания ветеранов о войне и мирной жизни.

В Калуге представили книгу «Мы обязаны защитить правду о Победе» Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в презентации приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, почётный гражданин Калуги и Калужской области Николай Алмазов, руководители подразделений Городской управы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, представители ветеранских организаций.

Поддержку городскому совету ветеранов в издании книги оказали депутаты Городской думы. Председатель совета ветеранов Евгений Янкелевич поблагодарил народных избранников за оказанную помощь.

«Для нашей страны День Победы — самый великий и святой праздник. Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами, к сожалению, всё меньше остаётся с нами свидетелей тех огненных лет. Тем ценнее для нас каждое слово, каждое воспоминание фронтовиков, — подчеркнул Александр Иванов. — В своём послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин ясно дал понять: «Мы обязаны защитить правду о Победе. Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты». Эти слова президента звучат для нас как призыв ещё более бережно, трепетно относится к нашим уважаемым ветеранам, сохранять и передавать их воспоминания».

Глава Калуги отметил, что в год 75-летия Великой Победы городскими властями уделяется особое внимание сохранению исторической памяти о подвиге советского народа. В Калуге были открыты памятники освободителям нашего города: полковнику Михаилу Краснопивцеву, комбату Ивану Авдееву, создана Аллея героев в сквере Жукова, в бору был установлен памятник павшим воинам, мемориальные доски увековечили память ветеранов Матрёны Леш и Александра Унтилова.

В Калуге представили книгу «Мы обязаны защитить правду о Победе» Пресс-служба Городской думы Калуги

«Хочу особо отметить огромный вклад городского совета ветеранов в дело патриотического воспитания молодого поколения и увековечения памяти героев Великой Отечественной войны», — подчеркнул Александр Иванов.

Евгений Янкелевич и актив совета ветеранов были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Калужской области, главы городского самоуправления и городского головы Калуги.