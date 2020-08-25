Бангкок, , 18:45 — REGNUM Подкомитет госзакупок парламента Таиланда одобрил выделение $713 млн на покупку в Китае для ВМС страны двух дизель-электрических подводных лодок класса S26T (Thailand), сообщает 25 августа издание Bangkok Post.

Издание отмечает, что парламентарии вели жаркие дебаты, отстаивая направление этих денег не на укрепление ВМС, а на преодоление ущерба, нанесенного экономике пандемией коронавируса.

На данный момент Таиланд и Китай заключили договор на покупку одной субмарины, которую ВМС Твиланда должны получить в 2024 году. Резка стали для строительства первой подлодки началась в Китае в сентябре 2018 года, церемония закладки киля состоялась на верфи Wuchang Shipbuilding в Ухане 5 сентября 2019 года.

Стоит отметить, что ВМС Таиланда на данный момент не имеют ни одной подводной лодки. Китайские субмарины класса «Юань» («Тип-041») были выбраны из соображений их минимальной стоимости по сравнению с другими вариантами, предложенными Китаем, Россией, Германией, Южной Кореей и Швецией.

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