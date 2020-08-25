Москва, , 18:40 — REGNUM Вопрос контроля над вооружениями обсудили на переговорах в Москве сегодня, 25 августа, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

Запись в Twitter на эту тему опубликовала Ребекка Росс, пресс-секретарь посольства США в РФ. По её словам, Рябков и Биган обсудили и другие вопросы двусторонних отношений.

Она подчеркнула, что Вашингтон готов вести диалог с Москвой в интересах американской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский посол в Москве Джон Салливан накануне, 24 августа, анонсировал программу встреч Бигана в Москве, включающую переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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