Берлин, , 18:24 — REGNUM Пресс-конференция, которая должна была состояться сегодня, 25 августа, по поводу состояния здоровья российского блогера Алексея Навального, отменена, сообщили в берлинской клинике Charite.

При этом администрация медицинского учреждения не пояснила причин отмены выхода к журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 августа, Charite, куда Навальный доставлен в состоянии комы, распространила информацию, согласно которой блогер стал жертвой интоксикации.

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