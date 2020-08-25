Екатеринбург, , 18:17 — REGNUM Законопроект о возвращении прямых выборов мэров в Свердловской области не вносился фракцией КПРФ в Законодательном собрании региона, сообщил глава фракции Александр Ивачёв.

Ранее местные СМИ со ссылкой на депутата Заксобрания Александра Ладыгина сообщили, что проект закона уже внесли в представительный орган.

«Ни фракция КПРФ, ни отдельные депутаты в эти дни не вносили закон о прямых выборах мэра», — сообщил Ивачёв.

Проект закона действительно готов, но его внесут так, чтобы «содействовать цели» — возвращению прямых выборов муниципальных глав, добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, также законодательную инициативу высказали свердловские политические активисты, собравшие, по их словам, 10 тыс. подписей за рассмотрение своего «народного» законопроекта.

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