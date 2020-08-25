Архангельск, , 18:11 — REGNUM В Архангельске с рабочим визитом находится министр строительства РФ Владимир Якушев. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Глава Минстроя осмотрел в городе объекты, благоустроенные в рамках программы формирования комфортной городской среды, объекты социальной инфраструктуры, аварийное жилье и новые дома, построенные в рамках программы переселения.

Владимир Якушев отметил, что объемы жилищного строительства необходимо наращивать, а для этого — уже сейчас решить все вопросы, которые вызывают затруднения. Один из основных — переход на проектное финансирование при строительстве жилья. По мнению министра, взаимодействие между застройщиками и банками необходимо наладить до автоматизма, при этом каждая сторона должна понимать, что строительство жилья сегодня — не просто бизнес.

«Мы решаем важнейшую государственную задачу, поэтому каждый проект, если требуется, необходимо отрабатывать в ручном режиме с участием всех заинтересованных сторон», — подчеркнул Владимир Якушев.

Одно из направлений, которое застройщики на сегодняшний день считают наиболее перспективным, — развитие застроенных территорий. Как пояснил министр строительства и архитектуры Архангельской области Денис Гладышев, на рассмотрение застройщиков сегодня представлены пять кварталов в Архангельске. Еще одно перспективное направление — вовлечение в оборот свободных земельных участков: на сегодня в девяти муниципальных образованиях уже выделено более 180 участков, на которых может быть построено жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский попросил президента страны о дополнительной поддержке в вопросе строительства жилья для расселения людей из ветхого жилого фонда.