Москва, , 18:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручит комитету Госдумы по безопасности проанализировать произошедшее с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, сообщает сайт нижней палаты парламента.

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Володин считает, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с Навальным и последовавшее затем заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, возможно, указывают на истинную подоплеку произошедшего.

«Последовавшие затем заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по-другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны» — считает Володин.

По его мнению, «обращает на себя внимание, что это произошло после подведения итогов выборов президента Белоруссии, когда началось давление на Россию из-за рубежа, чтобы Россия не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии».

«При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места. Нам необходимо всесторонне изучить случившееся», — заявил Володин.

«Комитету Госдумы по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — сказал он.