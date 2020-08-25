25 августа 2020 | Время чтения 41 мин

Владимир Симкин, , 17:50 — REGNUM 2 сентября 1945 года

Федеральный закон России №126-ФЗ: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)» надо отменить как принципиально ошибочный, так как умаляет нашу Тотальную Победу над Японией, и при принятии его была неправильно указана дата окончания Второй мировой войны: надо 2 сентября 1945 года, а в законе ошибочна указана дата 3 сентября 1945 года; учитывая, что Япония будет проводить в основном враждебную [1−3] политику по отношению к нашей стране вплоть до середины ХХI века, то любые отношения надо с ней сворачивать до минимума, чем быстрей, тем будет лучше в целом для России; Тотальная Победа Советского Союза над милитаристской Японией одержана была гениально, стратегический план — ПОБЕДНЫЙ был реализован за семь дней после начала войны; полное интеллектуальное превосходство наших войск над японскими войсками; взято в плен японских воинов 640 тысяч из более 900 тысяч, принимавших участие в военных операциях против наших войск;

2 сентября 2020 года исполняется 75 лет со дня Тотальной Победы Советского Союза над Японией, поэтому есть предложение отметить этот Памятный день, как кто сможет, но обстоятельства подсказывают, что непременно надо!

Некоторые пояснения

Автором опубликовано более 20 статей по теории международного права, примерно половина из них — в центральных юридических журналах.

Для получения безусловных доказательств, почему нельзя передавать территорию России под юрисдикцию любого государства, было доказано, что это есть наитягчайшее государственное преступление без срока давности. Также были формализованы новые законы научного знания и раскрыта сущность Акта о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Японии от 2 сентября 1945 года, и показана значимость этого Акта для США, Советского Союза и Великобритании от времени его подписания и до 26 апреля 1952 года.

Основной закон Дипломатии и Международного права — закон Статус-кво совместно с А. Люксембургом; Предложена новая формулировка закона Войны, лучше, на наш взгляд, раскрывающая сущность логической категории Война; Показано и доказано, что при подписании 2 сентября 1945 года Акта о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии для США стал де-факто и де-юре Актом о Безоговорочной капитуляции Японии аж до 26 апреля 1952 года, а для Советского Союза и Великобритании — Актом о безоговорочной капитуляции Японии только де-факто.

О федеральном законе России №126-ФЗ

24 апреля 2020 года принят федеральный закон России №126-ФЗ: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)».

В законе нет никакого упоминания о Тотальной Победе Советского Союза над милитаристской Японией, юридически зафиксированной 2 сентября 1945 года в Акте о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии, указана неправильно дата окончания Второй мировой войны, ибо Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, а не 3 сентября 1945 года как указано в законе.

В законе №126-ФЗ нет упоминания о Победе Советского Союза над милитаристской Японией, произвольно перенесена историческая дата нашей Победы со 2 на 3 сентября 1945, и поэтому его нужно отменить как ошибочный и можно принять другой закон в следующей формулировке: «2 сентября 1945 года День Победы Советского Союза над милитаристской Японией, День окончания Второй мировой войны».

Основной закон Дипломатии и Международных отношений — закон Статус-кво

Закон формализован А. Люксембургом и В. Симкиным и опубликован в нескольких центральных юридических журналах.

«Победитель в войне, или победившее восстание, устанавливает свой Закон, своё Право, свои Условия, свой Порядок и пишет свою Историю», — так было, есть и будет, пока мир не перейдёт на интеллектуальные основы деятельности, поведения и научной предсказуемости.

Безусловные доказательства Тотальной Победы Советского Союза над милитаристской Японией

1. Акт о безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии (подписан, с одной стороны, основными победителями: Советским Союзом, США и Великобританией и некоторыми другими союзными с ними странами, а, с другой стороны, высшим военным и политическим руководством Японии — без участия императора Японии Хирохита — Токийская Бухта, 2 сентября 1945 года).

Следовательно, в международном документе: Акте о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии от 2 сентября 1945 года де-факто и де-юре было зафиксировано окончание Второй мировой войны 2 сентября 1945 года, как и одновременно была зафиксирована Тотальная Победа Советского Союза над милитаристской Японией.

Такова историческая данность, и наши потомки, как и наши современники, разобравшиеся в принципиальной ошибочности федерального закона России №126-ФЗ от 24 апреля 2020 года, и согласно принципу Необратимости, принципу Необратимости Событий и Времени, законам, нормам и правилам научной логики, основополагающим законам науки, будут недоумевать, изумляться и говорить разные ругательные слова, как в адрес разработчиков закона, так и принявших его, и в адрес тех современников, которые отнеслись к принятому закону равнодушно.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ

а) Ведь нельзя же переносить памятную дату 27 июня 1709 года — День победы русских войск в Полтавской битве под руководством Петра Первого над шведскими войсками, руководимыми шведским королём Карлом XII, ибо эта памятная дата — начало конца притязаний Карла XII на все российские земли аж до Амура (так считал Карл XII. С географией у него порядка в голове явно не было.). Естественно, российская государственность должна была быть ликвидирована по замыслу Карлу XII.

Памятная дата 27 июня 1709 года для России — это ещё и начало прорыва к доступу к самым современным, для того времени, научно-техническим знаниям Европы, а без творческого овладения новыми научно-техническими знаниями Европы, без правильного и системного применения которых Россия не состоялась бы как суверенное государство, потому что не могли быть задействованы правильно и логически непротиворечиво логические категории Сохранение и Развитие на государственном уровне во всех сферах бытия, сознания и мышления для всей России.

Следовательно, переносить Памятную дату 27 июня 1709 года — просто невозможно и нелепо для России;

б) Также нельзя переносить памятную дату 26 августа 1812 года — сражение при Бородино, положившее начало конца Тотального разгрома войск Наполеона, вторгшихся в Россию для уничтожения её государственности, а на худой конец поставить Россию в полную зависимость от Франции, чтобы продолжить осуществлять свой план для установления мирового господства. План на мировое господство Наполеона претворялся при вторжении наполеоновских войск в Россию в жизнь жесточайшим образом.

Например, в Смоленске перед вторжением наполеоновских войск в Россию, численностью более 600 тысяч, из которых было 300 тысяч французских, а остальные представители многих стран Европы — фактически это был поход Европы против России, проживало 15 тысяч человек. Фактически Смоленск был стёрт с лица земли пожарами, разрушениями, грабежами наполеоновских войск.

Москва, «спалённая пожаром» в 1812 году во время нашествия войск Наполеона, была восстановлена только через 20 лет. Вот, такая гигантская разница между словами Наполеона о желании мира с Россией и его делами.

В 1809 году Наполеон в кругу своего окружения сказал: «Через пять лет я буду властелином мира». И в первую очередь осуществить этот план мешала Россия. И после намеченной победы над Россией Наполеон обещал разгромить и сделать своим вассалом Англию, так же мешавшую ему стать властелином мира. Больше противников на пути к мировому господству у Наполеона не было.

Поэтому переносить памятную дату 26 августа 1812 года ни в коем случае нельзя — даже в уме;

в) Можно надеется, что никому в голову в нашей стране не взбредёт в голову переносить Памятный день 9 мая 1945 года — День Безоговорочной Победы Советского Союза над нацистской Германией, их союзниками и добровольцами на какое-то другое число;

г) Отсюда следует, свершившиеся глобальные исторические события, не противоречащие основным логически категориям: Материи, Пространству, Времени и иным, определяющими все сферы бытия, сознания и мышления, изменить невозможно в принципе, а попытки это сделать всегда будут приводить к нелепым результатам.

Памятный День Тотальной Победы Советского Союза над милитаристской Японией поэтому не переносим в принципе!

2. Не замечать, игнорировать или забывать о сверхбыстрой (начало боевых действий наших войск 9 августа 1945 года, а конец — 2 сентября 1945 года) Тотальной Победе Советского Союза над милитаристской Японией, одержанной и зафиксированной в Акте о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии 2 сентября 1945 года, не оценив должным образом её значимости и для настоящее время и на многие годы вперёд, — это абсолютно неправильно.

Принятый федеральный закон России №126-ФЗ умаляет нашу Тотальную Победу над милитаристской Японией.

Почему?

Ответ: «Тотальная Победа во Второй мировой войне Советского Союза над милитаристской Японией, стремившейся к мировому господству, совместно с нацистской Германией и фашистской Италией, начиная с 1940 года, когда оформился военный блок Германии, Италии и Японии за установление нового мирового порядка на основаниях фашизма, нацизма и милитаризма, а суть японского милитаризма была задействована на основе идеологии расизма, колониализма и безумной человекопрезрительной идеи превосходства и исключительности японцев, что стало основой для создания под её эгидой «Великой Восточной Азии», а для реализации этой идеи Япония вела агрессивные войны путём колониального захвата многих стран Азии и островных государств Тихого океана.

Верховное руководство милитаристской Японии претворяло в жизнь своё правона управление миром, используя при этом безумную человекопрезрительную идею превосходства и исключительности японцев.

Более того, при осуществлении своих планов на установление мирового господства Япония применяла преступные методы ведения своих многочисленных завоевательных войн с 1931 года по 2 сентября 1945 года.

Как осуществлялась военная победа Советского Союза над милитаристской Японией

Советский Союз гениально одержал Тотальную Победу над милитаристской Японией: организационно, стратегически и тактически, в самые короткие сроки и при полном интеллектуальном и военно-техническом превосходстве наших войск над противником».

Генеральный штаб Советского Союза разработал, согласно закону Войны, уникальный план по тотальному разгрому японских войск на суше, в воздушном пространстве и на море, который был приведён в действие и правильно и блестяще реализован с 9 августа по 2 сентября 1945 года, а на самом деле ещё быстрее, например, на материке.

Планировалось окружить противника: Квантунскую группировку войск на общей территории площадью в 1,5 миллиона квадратных километров.

Советский Союз скрытно перебросил из Европы на Дальний Восток нашей страны на расстояние от 8 до 11 тысячи километров после Великой Победы, одержанной над нацистской Германией, что было зафиксирована в Акте о Безоговорочной капитуляции Германии 9 мая 1945 года, её союзниками и добровольцами, около миллиона войск, которые объединившись с нашими Дальневосточными войсками (всего стало около 1,7 миллиона наших воинов, а японских войск было более 900 тысяч).

С 9 августа 1945 года Красная Армия начала проводить наступательные широкомасштабные военные операции и притом весьма эффективно против войск милитаристской Японии в Манчжурии, в Корее, на Южном Сахалине, на Курильских островах, на водных просторах и в воздушном пространстве.

Осуществление стратегического плана

Если заглянуть в книгу Всемирная История, том Х, страница 540 и далее, то можно прочитать следующее: «9 августа 1945 года советские войска начали наступление одновременно на всём протяжении фронта протяжённостью более 5 тысяч километров от Эрляня на южной границе Монголии до бухты Посьет в Приморье. Вместе с ними действовала 80-тысячная армия Монгольской Народной Республики».

1. «Войскам Забайкальского фронта пришлось (по полному бездорожью — наше дополнение) преодолевать дикие труднодоступные горы большого Хинганского хребта».

«Не задерживаясь для уничтожения блокированных очагов сопротивления, войска Забайкальского фронта вскоре достигли западных склонов Большого Хингана … Далее форсировали Большой Хинган и, продвинувшись за пять дней на 250 — 400 км, вышли в глубокий тыл основным силам Квантунской армии (правильнее называть Квантунская группировка войск — наше пояснение) на Центрально-Маньчжурской равнине».

Географические сведения

На протяжении всей длины хребет Большой Хинган (длина 1200 км, ширина 400 км — наше дополнение) не очень высокий (преобладающая высота 800—1200 м — наше дополнение), не имеет выдающихся пиков, довольно полог. Большой Хинган состоит из разрозненных хребтов, массивов, кряжей и отдельных гор, образующих в целом весьма хаотичный рельеф. (Наше пояснение — использованы географические данные).

2. «Одновременно с Забайкальским фронтом начал наступление из Приморья и 1-й Дальневосточный фронт. В течение нескольких дней его войска преодолели долговременные и полевые укрепления противника и, продвигаясь в трудных условиях местности, вышли на просторы к Центрально-Маньчжурской равнине».

3. «В не менее трудной обстановке действовали и войска 2-ого Дальневосточного фронта. Им пришлось взламывать не только сильные укрепления, но и форсировать многоводные реки Амур и Уссури. (В это время свирепствовали муссонные дожди — наше дополнение.) Уже 9 августа войска фронта, начав наступление, захватили ряд плацдармов на маньчжурских берегах этих рек».

«Наступающая из Благовещенска 2-ая Краснознамённая армия, преодолела Малый Хинганский хребет и вышла к последним опорным пунктам (противника — наше пояснение)».

«С 11 августа 1945 года войска 2-ого Дальневосточного фронта начали (успешные — наше пояснение) бои за Южный Сахалин».

«Таким образом, в течение первой недели наступления сопротивление противника было сломлено на всех основных направлениях». (Уникальное, скорее всего, гениальное достижение наших войск, изучавшееся во многих военных академиях мира как образец для подражания — наше добавление.)

«Японские войска (14 августа 1945 года — наше пояснение) капитулировали перед армиями Соединённых Штатов, Англии и Гоминьдановского Китая. Только отдельные группы Квантунской армии (группировки войск — наше пояснение) продолжали оказывать сопротивление Красной Армии».

«Верное своей тактике провокаций и вероломства, японское командование всячески оттягивало капитуляцию вооружённых сил Японии, продолжая оказывать сопротивление советским войскам в Маньчжурии и Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах. Пришлось затратить немало усилий, чтобы заставить Квантунскую армию (группировку войск — наше пояснение) сложить оружие».

«Удары советских сухопутных войск, смелые действия воздушных и морских десантов окончательно дезорганизовали Квантунскую армию (группировку войск — наше пояснение) и сломили её сопротивление. 19 августа её командование заявило о готовности капитулировать перед советскими войсками. Японские солдаты и офицеры начали сдаваться в плен. Лишь в отдельных местах остатки (Квантунской группировки войск, как и японские войска на Курильских островах, осуществляли разрозненное ожесточённое сопротивление нашим войскам — наше пояснение) сопротивление продолжалось до начала сентября».

Сдавшийся в плен командующий 5-ой японской армией генерал-лейтенант Симидзу Норицуне заявил: «Мы не думали, что русская армия пройдёт через труднопроходимые районы тайги. Такое молниеносное наступление русских было для нас неожиданным».

Выводы:

1. 2 сентября 1945 года была юридически зафиксирована подписанием Акта о Безоговорочной капитуляции Японского Генерального Штаба (де-факто Акта о Безоговорочной капитуляции Японии для СССР и Великобритании, а для США де-юре и де-факто. Так был составлен этот исторический Акт…) исторически значимая Тотальная Победа над милитаристской Японией — последним остававшимся и воевавшим в мире претендентом на мировое господство во Второй мировой войне.

Советский Союз — основной Победитель во Второй мировой войне, внёсший решающий вклад в Тотальную Победу как над нацистской Германией, её союзниками и добровольцами, так и значительный вклад в Тотальную Победу над милитаристской Японией;

2. Тотальная Победа над милитаристской Японией позволила Советскому Союзу:

во-первых, снять со 2 сентября 1945 года постоянные угрозы со стороны Японии, включая военные провокации, продолжавшиеся многие годы.

В частности, не следует забывать, что с 1918 года по 1922 год была оккупирована часть Сибири и Дальнего Востока, существовали планы с конца 20-х годов ХХ века милитаристской Японии об оккупации нашей страны по меридиану до чуть западнее Омска.

Генеральный штаб Советского Союза разработал согласно закону Войны уникальный план по тотальному разгрому японских войск на суше, в воздушном пространстве и на море, который был приведён в действие и правильно и блестяще был реализован с 9 августа по 2 сентября 1945 года — фактически ещё быстрее, например, на материке.

Планировалось окружение противника (Не армию, а Квантунскую группировку войск — так правильнее — наше пояснение) на общей территории площадью в 1,5 миллиона квадратных километров.

Советский Союз скрытно перебросил из Европы после Великой Победы, одержанной над нацистской Германией, что было зафиксирована в Акте о Безоговорочной капитуляции. Германии 9 мая 1945 года, её союзниками и добровольцами около миллиона войск, которые объединившись с нашими Дальневосточными войсками (всего стало около 1,7 миллиона наших воинов, а японских войск было более 900 тысяч) 9 августа 1945 года, начали проводить наступательные широкомасштабные военные операции и притом весьма эффективно против войск милитаристской Японии в Манчжурии, в Корее, на Южном Сахалине, на Курильских островах, на водных просторах и в воздушном пространстве.

Абсурдные территориальные претензии Японии к России

Современная Япония официально, на высшем государственном уровне, потребовала от России, пренебрегая международным правом и законами научного знания, передать под её юрисдикцию четыре Южно-Курильских острова. И если продлить логику, вытекающую из перманентных территориальных [4 — 6] притязаний Японии к России, то с очевидностью можно констатировать: современные высшие государственные руководители Японии предлагают России принять и одобрить переписанную под её редакцией историю Второй мировой войны, представляя дело так, что милитаристская Япония якобы не стремилась к мировому господству совместно со своими союзниками: нацистской Германией и фашистской Италией, не вела агрессивные войны против многих стран Азии и других стран мира, а именно: Китая, Кореи, Маньчжоу-го, Вьетнама, Кампучии, Лаоса, Бирмы, Таиланда, Филиппин, а также США, Советского Союза, Монголии и других стран, как бы не совершала массовых военных преступлений против мирного населения и военнопленных многих стран, что как бы и не было Токийского суда 1946 — 1948 годов над главными японскими государственными и военными преступниками с основным вердиктом: японские высшие государственные и военные преступники виновны (императора Японии Хирохито в этом списке нет) «в преступлениях против мира и человечества» — до настоящего времени самое наитягчайшее преступление в истории человечества, а так же как бы не было массовых пыток, убийств, изнасилований и других актов жестокости самого бесчеловечного и зверского характера, которые практиковались японской армией и флотом.

Выводы:

1. 2 сентября 1945 года была юридически зафиксирована подписанием Акта о Безоговорочной капитуляции Японского Генерального Штаба (де-факто Акта о Безоговорочной капитуляции Японии для СССР и Великобритании, а для США де-юре и де-факто. Так был составлен этот исторический Акт…) исторически значимая Тотальная Победа над милитаристской Японией — последним остававшимся и воевавшим в мире претендентом на мировое господство во Второй мировой войне.

Советский Союз является основным Победителем во Второй мировой войне, внёсшим решающий вклад в Тотальную Победу как над нацистской Германией, её союзниками и добровольцами, так и значительный вклад в Тотальную Победу над милитаристской Японией;

2. Тотальная Победа над милитаристской Японией позволила Советскому Союзу:

во-первых, снять со 2 сентября 1945 года постоянные угрозы со стороны Японии, военные провокации и военные действия вплоть по настоящее время и в будущем.

В частности, не следует забывать, что с 1918 года по 1922 год была оккупирована часть Сибири и Дальнего Востока, существовали планы с конца 20-х годов ХХ века милитаристской Японии об оккупации нашей страны по меридиану до чуть западнее Омска;

во-вторых, Советский Союз присоединил и взял под свою юрисдикцию Южную часть острова Сахалина и прилегающие к нему острова и Курильские острова согласно международному праву, основному закону Дипломатии и Международных отношений — закону Статус-кво и в полном согласии со своими основными союзниками по Второй мировой войне США и Великобританией, что и обезопасило границы и Дальневосточную территорию нашей страны от дальнейших возможных провокаций со стороны Японии;

3. Милитаристская Япония вчистую проиграла Вторую мировую войну, а современные высшие государственные политические правители Японии официально требуют у основного Победителя — великой ядерной державы России аж четыре Южно-Курильских [7] острова — абсурд, кривая логика да и только.

Немного истории

Так было в Истории, что Япония на протяжении всего ХХ века находилась в постоянном конфликте с нашей страной и иногда этот конфликт перерастал в войны.

В 1904 — 1905 годах — проходила Русско-японская война.

В 1918 — 1922 году — оккупация Японией нашего Дальнего Востока и части Сибири с массовыми грабежами, насилием и убийствами наших людей.

В 1938 году — агрессия Японии против СССР у озера Хасан.

В 1939 году вторглась на территорию союзной СССР Монголии у реки Халхин-Гол.

В 1940 году оформился военный блок: Германия, Италия и Япония за установления нового мирового порядка на основаниях нацизма, фашизма и милитаризма. В замыслы японских милитаристов входило создание так называемой «великой восточноазиатской сферы сопроцветания». Особое место в этих планах занимал захват дальневосточных территорий и Сибири — вплоть до чуть западнее города Омска, что было доказано на Токийском процессе 1946 — 1948 годов над главными военными и высшими государственными деятелями милитаристской Японии, которым на указанном выше процессе была предъявлена и системно доказана вина в преступлениях против мира и человечества — самого тяжкого международного преступления. По вине Японии до начала и во время Второй мировой войне погибло не менее 30 миллионов человек.

Генеральный штаб Советского Союза разработал согласно закону Войны уникальный план по тотальному разгрому японских войск на суше, в воздушном пространстве и на море, который был приведён в действие и правильно и блестяще был реализован с 9 августа по 2 сентября 1945 года — фактически ещё быстрее, например, на материке.

Хабаровский процесс 1949 года

В Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года проходил судебный процесс [8] над японскими военными преступниками, виновными в подготовке и применении бактериологического оружия, запрещённого Женевским протоколом 1925. К суду привлекались бывший главнокомандующий японской Квантунской армией генерал Ямадо Отозоо, начальник санитарного управления генерал-лейтенант Кадзицука Рюдзи, начальник ветеринарной службы генерал-лейтенант Такахаси Такаацу и другие (всего 12 человек).

Бактериологическое оружие применялось против советских и монгольских войск в период боёв на реке Халхин-Гол (1939) и в войне против Китая (1940—1942). В ходе суда предъявленное обвинение было полностью доказано в отношении всех подсудимых, которые были приговорены к лишению свободы на различные сроки.

«В баклабораториях японской военщины готовилась мучительная смерть миллионов людей. Бактериобомбы с чумой были нацелены на русских, китайцев и монголов. Только чумных бактерий «отрядом 731» выращивалось 300 килограммов ежемесячно! Подопытных людей заражали бактериями, убивая таким образом до 600 людей ежегодно. Но смерть была для подопытных лишь счастливым избавлением от пыток. Ведь одного и того же человека использовали для мучительных опытов многократно. Особый интерес «врачей» вызывала реакция человеческого организма на переохлаждение. Подопытным специально замораживали руки и ноги, а потом лечили. Но спасти конечности удавалось не всегда и их ампутировали. А тела без рук и ног пускали на новые опыты. Но это были тела живых людей! Истощенных подопытных, бесполезных для новых опытов, расстреливали на скотомогильнике, где потом и закапывали», — взято из материалов Хабаровского процесса.

Охваченная безумной человекопрезрительной идеей превосходства и исключительности японцев, что стало основой для создания под её эгидой «Великой Восточной Азии», и для реализации этой цели Япония вела агрессивные войны для колониального захвата многих стран Азии и островных государств Тихого океана. Более того, Япония поставила перед собой цель — установление совместно с гитлеровской Германией и фашистской Японией мирового господства.

Японские вооружённые силы и её высшая политическая власть для достижения мирового господства и колонизации многих стран Азии и островных государств Тихого океана отдавали приказы на совершение самых чудовищных преступлений против мира и человечества, распространяя смертоносные эпидемии чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжёлых болезней.

По материалам Хабаровского процесса.

Милитаристская Япония явно помогала гитлеровской Германии в войне против Советского Союза как её союзник

На протяжении всей войны Советского Союза с Германией и её союзниками с 22 июня 1941 года и по 9 мая 1945 года Япония постоянно совершала различные вооружённые и иные провокации, неоднократно готовилась нанести военный удар по территории нашей страны на нашем Дальнем Востоке, и для этих целей у неё была хорошо подготовленная миллионная Квантунская группировка войск, находящаяся близ наших государственных границ. Поэтому для отражения возможной агрессии руководство Советского Союза вынуждено было держать в постоянной боевой готовности от 32 до 59 дивизий (численность наших войск составляла 450 — 800 тысяч человек) на Дальнем Востоке нашей страны.

На протяжении всего послевоенного периода времени Японией неоднократно предпринимались попытки поставить под сомнение итоги Второй мировой войны и для предъявления и обоснования территориальных претензий к нашей стране, и при этом главным образом организаторы этих пропагандистских акций стремились ущемить интересы нашей страны, принизить значение нашей Победы во Второй мировой войны как главного Победителя.

А в конце первого десятилетия ХХI века и по настоящее время отношения между нашими странами резко ухудшились: Япония незаконно, с точки зрения международного права, стала уже официально на государственном уровне предъявлять территориальные претензии к нашей стране.

Парламент и правительство Японии, то есть её высшая законодательная и исполнительная власть — по её конституции, в 2009 году официально потребовали от России передать четыре Курильских острова под её юрисдикцию.

Территориальные претензии Японии в дальнейшем будут только нарастать, что и было в действительности уже многие годы.

И фактически так будет продолжаться до новой войны между нашими странами из-за перманентных территориальных претензий Японии к России.

И если Японии удастся победить в новой войне между нашими странами, то её желание сбудется.

Так жёстко поставила высшая законодательная и исполнительная государственная власть Япония перед собой, официально объявив это на весь мир, задачу по «возврату» четырёх Курильских островов, якобы «исконно» японских.

Вот, таковы перспективы развития межгосударственных отношений между нашими странами на многие годы вперёд.

Побеждённая милитаристская Япония государственным суверенитетом не обладала, начиная со 2 сентября 1945 года, когда был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японского Генерального Штаба, а де-факто и де-юре был подписан Акт о Безоговорочной капитуляции Японии для Соединённых Штатов Америки, потому что верховная власть Японии, включая императора, после подписания данного документа обязана была полностью подчиняться и согласовывать свои действия и решения по управлению государством, как и проводить свою международную политику, с оккупационными властями США во главе с генералом Дугласом Макартуром, ставшим фактически диктатором Японии до 24 апреля 1952 года.

После вступления в силу Сан-Францисского мирного договора 24 апреля 1952 года, по которому Япония обрела суверенитет, но американские оккупационные войска продолжали оставаться на Японских островах и пользовались и пользуются и в настоящее время статусом экстерриториальности, то есть не подчинялись и не подчиняются японскому законодательству.

«Оккупация Японии (войсками США — пояснение наше) союзными войсками имела место с 1945 — 1952 годов, то есть сразу после её капитуляции во Второй мировой войне и включительно и до начала действия Сан-Францисского мирного договора 1951 года, введённого в законную силу 24 апреля 1952 года. В течение этого периода Япония не обладала государственным суверенитетом, правительство и император подчинялись Верховному Командующему Союзными войсками», — то есть верховному командующему оккупационными войсками США в Японии генералу армии Д.Макартуру.

Взято из Интернета. Проверено — всё правильно.

Критичными межгосударственные отношения между Россией и Японией стали с 2009 года, по настоящее время и на будущее, когда парламент и правительство Японии официально признали и объявили четыре Южно-Курильских российских острова «исконно» японскими; и постановили, что Япония обязана добиваться возврата четырёх Южно-Курильских островов под свою юрисдикцию любыми способами: политическими, экономическими, финансовыми, дипломатическими, санкционными, информационными и иными, включая и военные.

О значимости Победы Советского Союза над милитаристской Японией

Можно констатировать, что мышление современных высших государственных деятелей Японии практически ничем не отличается от мышления высших государственных правителей милитаристской Японии, довоенной и времён Второй мировой войны — правда аппетиты на захват территории России у современных правителей Японии пока существенно уменьшились.

Праздник окончания и Победы во Второй мировой войне — Победа над милитаристской Японией, как и над европейским фашизмом-нацизмом, не может быть отменён никем: ни правительством, ни Государственной думой, ни Советом Федерации, ни президентом РФ, ни любым другим государством мира, ни Организацией Объединённых Наций, потому что такая отмена не входит в полномочия их юрисдикции, ни в юрисдикции общественного или международного мнения, а находится в юрисдикции Истории.

И если отменить этот праздник Победы, или вложить в праздник Победы усечённое толкование, то значит поставить под сомнение чрезвычайные события истории, саму память, понимание и возможность преодоления причин и мотивов войны и войн и понимания того, что только Право Победы обеспечило положительное преобразование международного положения, и что только Право Победы может предотвратить возрождение фашизма, милитаризма, предотвратить реванш и не допустить любые мнения, мотивы и обоснования для пересмотра итогов Истории, итогов Второй мировой войны, основного закона Дипломатии и Международного права — закона Статус-кво, установившего послевоенный мировой порядок и необходимость для всех стран соблюдения основополагающих для международных отношений бессрочных международных Договоров, Соглашений и Обязательств, для положения мирного времени.

Федеральный закон России №126-ФЗ: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)» установил новую памятную дату России: 3 сентября 1945 года — День окончания Второй мировой войны, но был принят и обоснован с явными нарушениями Конституции Российской Федерации, международного права и законов научного знания: теории систем, законов, норм и правил научной логики.

Но на основании основного закона Дипломатии и Международных отношений — закона Статус-кво, закона Войны и Права Победы необходимо приостановить действие и применение данного закона ввиду его явных противоречий с Историей, законами научного знания, и законами, нормами и правилами научной логики, и поэтому необходимо принять новый закон, свободный от вышеназванных ошибок.

Предлагаем следующую формулировку, которая многократно уже озвучивалась, закона памятного Дня: «2 сентября 1945 года — День Победы над милитаристской Японией, День окончания Второй мировой войны».

Фундаментальная ошибка высшего руководства Советского Союза

Подписание Советско-Японской Декларации 1956 года

На приведённой фотографии, сделанной 19 октября 1956 года в Москве, запечатлён момент подписания Советско-Японской Декларации. На фотографии изображены нарушители международного права, представлявшие как Победителей во Второй мировой войне, так и проигравших.

Но среди подписантов нет главного вдохновителя и организатора принятия и подписания Советско-Японской [9] Декларации, противоправной и ущемлявшей интересы нашей страны, Никиты Сергеевича Хрущёва — в то время фактически политического лидера страны. Н. Хрущёв, не появившись в кадре, тем самым как бы сделал вид, что он к Советско-Японской Декларации якобы никакого отношения не имеет.

Н. Хрущёв, не имея никаких прав и никаких полномочий, предложил Японии два Курильских острова в обмен на подписание Советским Союзом с Японией мирного договора, хотя состояние мира во всём мире было установлено 2 сентября 1945 года.

Передача территории нашей страны под юрисдикцию другого государства есть наитягчайшее государственное преступление без срока давности. Так было, есть и будет, ибо в противном случае Россия останется без территории.

История правильно разобравшись в этом деле, признала Н. Хрущёва главным нарушителем международного права. Подписание Советско-Японской Декларации дало повод предъявлять Японии территориальные претензии после даты подписания документа к нашей стране уже почти 2/3 века. Но японские претензии на четыре Курильских острова уже надо было на государственном уровне давно решительно пресечь для того, чтобы ни Японии, ни другим странам неповадно было это делать.

Курильские острова, южная часть острова Сахалин и прилегающие к нему острова перешли под юрисдикцию Советского Союза по итогам и результатам Второй мировой войны как основному Победителю и в полном согласии с нашими основными союзниками: США и Великобританией и по международному праву.

Действительно, по закону Войны — Тотальная Победа Советского Союза юридически была юридически зафиксирована 2 сентября 1945 года в Акте о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии, по основному закону Дипломатии и Международных отношений — закону Статус-кво, по Ялтинскому соглашению 1945 года, Потсдамской декларации 1945 года, согласно которым после окончания Второй мировой войны Курильские острова и Южная часть острова Сахалин и прилегающие к нему острова перешли под юрисдикцию Советского Союза в полном согласии с нашими основными союзниками по Второй мировой войне: США и Великобританией.

Ссылки Японии на Советско-Японскую декларацию 1956 года неуместны, так как она является нарушением того же закона Статус-кво и указанных международных соглашений.

Занимательная статистика

«В 2019 году Япония отправила на экспорт товаров на общую сумму в 705 миллиардов долларов США. По объёму экспорта в денежном выражении «страна восходящего солнца» занимала пятое место в мире, уступая Китаю, США, Германии и Нидерландам.

В то же время японцы импортировали товаров на сумму в 720 миллиардов долларов США и тем самым зафиксировали отрицательное сальдо торгового баланса в 15 миллиардов долларов США.

Крупнейшими торговыми партнёрами Японии, как в экспорте, так и в импорте стали:

Экспорт Японии в Китай: — $134,7 млрд., а импорт — $169,2 млрд. Экспорт Японии в США: — $81,2 млрд., а импорт — $140,5 млрд.

В 2019 году Россия экспортировала в Японию товаров на сумму в 11,35 миллиардов долларов США, а импортировала на сумму в 8,96 миллиардов. Таким образом, сальдо торгового баланса стало положительным для России и составило 2,39 миллиардов долларов США».

Взято: Яндекс Дзен, 14 июня 2020; проверено всё правильно.

НАШИ ПОЯСНЕНИЯ

В мировой торговом обороте Японии Россия занимает 15-ое место в списке в долларовом исчислении.

Из приведённых статистических данных следует:

во-первых, Япония для России малозначимый торговый партнёр, как и Японии Россия;

во-вторых, учитывая, что Япония, зависимая от США страна, и будет до середины ХХI века проводить недружественную политику по отношению к нашей стране. Так и происходит, в частности, Япония поддержала почти все санкции, направленные и принятые против интересов нашей страны, инициатором которых были США.

Два японских военных корабля приняли участие в учениях НАТО в Балтийском море в 2019 году, совершив более чем кругосветное экваториальное путешествие, то есть более 40 тысяч километров. Также следует не забывать, что Япония постоянный партнёр НАТО;

в-третьих, Япония в дальнейшем вплоть до середины ХХI века будет неинтересным торговым, научным и иным партнёром России, потому что полномасштабно и системно Пятую [10] научную реализовать принципиально не сможет.

А России надо искать союзников и в Азии, а Япония нашим союзником стать не сможет аж до середины ХХI века по определению.

БЕЗУСЛОВНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Логика доказательства, почему Курильские острова, южная часть остова Сахалин и прилегающие к нему острова перешли после Победы во Второй мировой войне над милитаристской Японией под юрисдикцию Советского Союза.

1. По договорам с основными союзниками по Второй мировой войне США и Великобританией, что после окончания Войны в Европе Советский Союз через 2 — 3 м вступает в войну с Японией с условием: после Победы над Японией Советскому Союзу под его юрисдикцию переходят Курильские острова и южная часть острова Сахалин и прилегающие к нему острова.

На Ялтинской Конференции 1945 года такая договоренность была достигнута между основными союзниками: Советским Союзом, США и Великобританией.

На Потсдамской Конференции 1945 года основные союзники: Советский Союз, США и Великобритания подтвердили соглашения Ялтинской Конференции по этому вопросу.

Советский Союз объявил войну Японии 8 августа 1945 года, то есть своё союзническое обещание полностью выполнил.

2. Согласно закону Войны союзниками была одержана Тотальная Победа над милитаристской Японией. Советский Союз внёс значительный вклад в эту Победу.

В Акте о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии от 2 сентября 1945 года де-факто и де-юре было зафиксировано окончание Второй мировой войны 2 сентября 1945 года, как и одновременно была зафиксирована Тотальная Победа Советского Союза над милитаристской Японией.

3. После подписания Акта о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии под юрисдикцию Советского Союза перешли Курильские острова и южная часть острова Сахалин и прилегающие к нему острова в полном согласии со своими основными союзниками: США и Великобританией.

После подписания Акта о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии в свои права вступает основной закон Дипломатии и Международных отношений — закон Статус-кво, по которому Курильские острова и южная часть острова Сахалин и прилегающие к нему острова де-факто и де-юре отошли 2 сентября 1945 года к Советскому Союзу на законном основании по международному праву и в полном согласии со своими основными союзниками: США и Великобританией и предыдущими договорами с ними по этому вопросу.

В одной из статей Акта о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии было записано: «Власть Императора и Правительства Японии управлять государством будет подчинена верховному командующему Союзных держав (фактически США ввели оккупационный режим в побеждённой Японии — пояснение наше), который будет предпринимать такие шаги, какие он сочтёт необходимым для осуществления этих условий капитуляции».

Отсюда следует, что Япония полностью лишилась своего государственного суверенитета, а США получили право де-юре и де-факто для безусловного повиновения властей Японии верховному командующему союзных войск генералу армии США Д. Макартуру».

Из-за того, что Япония после подписания Акта лишилась государственного суверенитета и не имела никаких прав и полномочий на самостоятельность оспаривать действия и решения союзников без согласия на то США.

Советский Союз взял под свою юрисдикцию Курильские острова и южную часть острова Сахалин и прилегающие к нему острова по ранее согласованным международным документам и в полном согласии со США в данном вопросе, когда США уже лишили Японию государственного суверенитета.

Государственный суверенитет Японии был восстановлен с 28 апреля 1952 года, когда вступил в силу Сан-Францисский мирный договор 1951 года.

Авария на Фукусима-1

Авария на атомной электростанции Фукусима-1, угрожающая как радиоактивному заражению части территории Японии и иным территориям, так и водам Тихого океана, существует, происходит и утечки радиоактивной воды будут происходить в дальнейшем. Радиоактивные воды поступают в Тихий океан. Но авария на Фукусиме-1 усиленно замалчивается вплоть до настоящего времени, и, скорее всего, будет замалчиваться и будущем высшим руководством Японии — мировая общественность не осведомлена, что же произошло на самом деле, и как надо, и как будут бороться с ликвидацией атомной катастрофы на Фукусиме-1 в дальнейшем.

Но вызывает удивление, почему перед аварией, во время и после неё на АЭС Фукусима-1 была полная растерянность среди обслуживающего персонала. Японские спасатели и специалисты по ликвидации аварии не понимали и не знали, что и как надо делать в аварийной ситуации, что в дальнейшем и привело к катастрофе. Правительство и парламент Японии также не смогли своевременно и правильно отреагировать на катастрофу на АЭС Фукусима-1, чтобы переломить трагический характер развития событий. Вызывает удивление, что ни руководство АЭС Фукусима-1, ни парламент и ни правительство Японии не обратились за помощью к России, США и другим странам за помощью для ликвидации последствий катастрофы на атомной электростанции Фукусима-1.

Выводы:

Какие системные действия надо предпринимать России к Японии в самое ближайшее время?

Россия должна в самое ближайшее время начать сворачивать межгосударственные отношения с Японией во всех сферах и притом с большим отрицательным ускорением. Почему?

В научном плане России иметь дело с Японией — дело малоперспективное, потому что идеи Пятой [10] научной революции Японии в целом не под силу реализовать — такова данность; Межгосударственные отношения между нашими странами будут только ухудшаться по вине Японии и из-за санкций США к России, которые Япония обязана будет поддерживать ещё долгие годы вперёд по своим союзническим отношениям с США; Экономические отношения тоже будут ухудшаться и поэтому в среднесрочной перспективе будут неопределёнными и подвержены колебаниям со значительной амплитудой по сравнению с величиной всего экономического сотрудничества между нашими странами, то есть России опасно сотрудничать с Японией в экономическом плане, ибо с большой степенью вероятности сотрудничество будет приводить к большим финансовым и иным потерям для России; Япония необходимо будет увязывать все свои связи с Россией с её психологической установкой по возвращению любыми способами под свою юрисдикцию якобы спорных «исконно» японских четырёх Курильских островов, якобы незаконно захваченных Россией, что в принципе не приемлемо для нашей страны; В настоящее время заменить Японию как политического, торгового, экономического, научно-технического партнёра на более подходящего и более перспективно и нужного на многие годы вперёд не представляет никаких трудностей. Тем более, России надо заводиться союзниками, а Япония союзником России не может стать аж до середины ХХI века. Более того, в Японии в настоящее время стали, пока на региональном уровне, угрожать ядерной державе России и военным давлением для возврата якобы «исконно» японских четырёх Курильских островов под свою юрисдикцию. Можно заключить, что межгосударственные отношения между Россией и Японией будут в основном только ухудшаться аж до середины ХХI века. Мышление современных высших государственных деятелей Японии практически ничем не отличается от мышления высших государственных чиновников милитаристской Японии: довоенной и времён Второй мировой войны.

Особенно ярко проявилась их полная беспомощность и неумение применять срочные меры и системный подход для ликвидации последствий аварии на атомной электростанции Фукусима-1, произошедшей 11 марта 2011 года.

Поэтому находить общий язык общения, понимания и взаимопонимания на интеллектуальном уровне России с Японией будет крайне затруднительно или иногда и невозможно вовсе.

Отсюда следует вывод:

В настоящее время межгосударственные отношения с Японией надо России сворачивать до минимума и чем быстрей, тем надёжней и лучше будет и для безопасности страны — такова логика предсказуемости развития наших межгосударственных отношений, а в противном случае почти до середины XXI века установится колебательный режим в наших государственных и иных отношениях — от почти нейтрального до резко отрицательного.

Разве это России нужно?

24 апреля 2020 года принят федеральный закон России №126-ФЗ: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)». Федеральный закон №126-ФЗ России надо отменить как в корне ошибочный, потому что в законе нет никакого упоминания о Тотальной Победе Советского Союза над милитаристской Японией, юридически зафиксированной 2 сентября 1945 года в Акте о Безоговорочной капитуляции Генерального штаба Императорской армии Японии, и указана неправильно дата окончания Второй мировой войны, ибо Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года, а не 3 сентября 1945 года как указано в законе. Надо направить Председателю Конституционного суда Российской Федерации В. Зорькину Федеральный закон России №126-ФЗ: «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945)», чтобы Конституционный суд рассмотрел этот закон и отменил его как неконституционный и принципиально ошибочный, умаляющий нашу Тотальную Победу над милитаристской Японией, притом в принятом законе была предложена дата окончания Второй мировой войны 3 сентября 1945 года, что является принципиальной ошибкой, а не 2 сентября 1945 года, как произошло в Истории. 2 сентября 2020 года исполняется 75 лет со дня Тотальной, скорее всего, гениальной Победы Советского Союза над милитаристской Японией, как и День окончания Второй мировой войны.

Надо эту значимую дату для нашей страны достойно отметить, кто как сможет, но обязательно это надо сделать 2 сентября 2020 года. Действуйте.

Трижды ура Победителям!

Вечная память погибшим!

Литература: