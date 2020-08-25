Москва, , 17:44 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили 25 августа в Национальном центре управления обороны России.

Как отмечается, российскими средствами контроля воздушного пространства над Баренцевым морем была обнаружена воздушная цель, приближавшаяся к государственной границе.

В воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных сил ПВО Северного флота, который идентифицировал объект как самолёт базовой патрульной авиации P-3C «Орион» ВВС Норвегии.

«После разворота иностранного военного самолёта от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения границы России норвежским самолётом допущено не было.