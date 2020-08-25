25 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 17:36 — REGNUM Интересная подковерная игра развернулась в коридорах власти. Сразу две статьи, по сути, с одним и тем же подтекстом вышли в один и тот же день на страницах издания «Коммерсант». Обе статьи затрагивают тему перевалки грузов через порты Юга России и развития их инфраструктуры. Так, в одной статье идет речь о том, что Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, идущий на экспорт. Мол, Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам, тогда как сейчас Россия экспортирует в Индию менее 1 млн тонн металлургических углей из общего экспорта в 46 млн тонн. Заметим, по логике столь серьезное наращивание поставок должно повлечь раскатку маршрута через порты юга РФ, однако издание указывает, что эта раскатка уже и планируется, поясняя далее, что Минэнерго в этой связи просит господдержки для терминала ОТЭКО в Тамани.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

О том, что Индия заинтересована в росте поставок российского сырья, замминистра энергетики Анатолий Яновский сообщал на заседании рабочих групп Госсовета 14 августа. Это утверждают источники издания, участвовавшие в заседании. Говорится, что Минэнерго проводил и расчеты, которые показали, что запрошенные объемы могут быть поставлены и будут являться «вполне конкурентоспособными» с углями из Австралии. Означает ли сей замеченный факт наличие твердой уверенности у Минэнерго в том, что России удастся сейчас потеснить Австралию с ее первого места? Есть большое сомнение! РИА Новости сообщало о том, что австралийские угольщики из-за бесконечных баталий, включая судебные тяжбы с представителями зеленого движения, испытывают сложности с добычей, но тем не менее Австралия как была одним из ключевых мировых лидеров, так и остается им, что, к слову, подмечает и само издание. Правда, сколько будет сохраняться превосходство Австралии, неизвестно, опять же подмечают СМИ, однако на пятки России наступают еще США, наращивающие добычу и к тому же вышедшие из Парижского соглашения по климату, позволяющее игнорировать запросы движения зеленых. Интересно, что и данные рассуждения, как будто подталкивающие Россию включиться в игру по наращиванию добычи черного золота, мол, «догнать и перегнать», правда, непонятно ради какой цели, кроме как урвать долю экспортных поставок той или иной страны, тоже происходили не так давно — в эти августовские дни. Создается впечатление, что нас хотят убедить, что поставки российского сырья в Индию состоятся без тени сомнений, нужно только постараться. Что значит постараться? Как поясняет господин Яновский, в отличие от Северо-Запада порт в Тамани недозагружен из-за высоких ставок, хотя «единственный в России имеет возможность использовать суда дедвейтом до 220 тыс. тонн, это самый современный специализированный терминал в стране». Чтобы снизить затраты на перевалку угля с $14 до $8 на тонну требуется субсидирование.

Индии нужно сырье для планируемого наращивания металлургической продукции, а России — для наращивания добычи и экспорта угля. При этом ни в одном из материалов спикеры не обсуждают возможные объемы пополнения в этой связи бюджета, говорят только о перспективности затеи и проблемах ее реализации. А между тем сейчас во время кризиса и дефицитного бюджета, именно вопрос окупаемости вложений государства в подобные проекты стоит обсуждать при тщательном расчете всех возможных сценариев развития на ближайшие годы. Более того, специализированный портал metalinfo.ru сегодня сообщил, что во втором квартале этого года потребление стали в Индии упало на 55%! По данным Joint Plant Committee (JPC), исследовательского подразделения министерства металлургической промышленности Индии, когда большая часть предприятий и строительных компаний страны была остановлена на карантин, видимое потребление стальной продукции упало на 55% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 11,14 млн тонн. При этом спрос на сортовой прокат уменьшился на 52% до 4,55 млн тонн, а на углеродистый горячекатаный прокат — на 58%, до 4,31 млн тонн. Производство данных категорий стальной продукции сократилось соответственно на 60%, до 4,40 млн тонн и на 39%, до 6,51 млн тонн.

Угольная шахта (сс) Drovosekk

В другой статье издания затрагивается в том числе вопрос конъюнктуры рынка угля, которая настолько плоха, что для дешевого энергетического угля экспорт через южные порты стал нерентабельным, что также лишний раз, судя по всему, нас должно убедить в необходимости выделения господдержки. Правда, на этот раз уже утверждается, что «власти хотят субсидировать» уже построенный в Тамани терминал ОТЭКО, столкнувшийся с проблемой потери у компаний интереса к поставкам через южные и северо-западные порты РФ из-за падения цен на уголь и в этой связи снижения объемов экспорта. При этом непонятное желание властей субсидировать терминал выдается за желаемое событие владельцев терминала или действительно власти намерены оказать поддержку. Интересно также, что в этой же статье идет речь о том, что ряд проектов из Комплексного плана модернизации инфраструктуры (КМПИ) планируется исключить, что следует из документов к состоявшемуся в конце июля заседанию правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. В числе таких проектов модернизация сухогрузного района морского порта «Тамань». Объясняется исключение проекта из КМПИ всё той же потерей интереса ключевых грузовладельцев из-за снижения цен на уголь и в этой связи к участию в модернизации инфраструктуры. То есть, как и с аэропортовой инфраструктурой, государство столкнулось, попросту говоря, с нежеланием инвесторов участвовать в совместной модернизации, что лишний раз говорит о том, что бизнес хочет как всегда получать прибыль, но тратить ее врозь.

Решение правкомиссии при отсутствии заинтересованности в модернизации инфраструктуры частных инвесторов вполне логично. С другой стороны, Россия столкнулась с проблемой реализации сырья Китаю. С начала года поступают сообщения о простое вагонов с сырьем у границ с Китаем. По заявлению РЖД, «прием грузов китайской стороной проводится на уровне порядка 50% от нормативных параметров». Китайские таможенники объясняют снижение объемов поставок российского сырья новыми требованиями к качеству угля. Российские угольщики считают, что Китай таким образом пытается поддержать собственных производителей. Возможно и так, ведь с учетом снижения темпов роста мировой экономики и последствий пандемии, ударивших по экономике большинства стран, сложно рассчитывать на рост промышленных производств и соответственно рост потребности в сырье. Китай в этом случае не исключение. Но в этой связи новости о растущих потребностях в сырье Индии выглядят неубедительно.

Угольный терминал Андрей Грук © ИА Красная Весна

Безусловно, развитие инфраструктурных проектов является драйвером экономики. Но если речь заходит о необходимости выделения из дефицитного бюджета в это непростое время денег для поддержки экспорта сырья, причем просто ради экспорта, так как вопросы гарантированной возвратности потраченных средств и их капитализации для государства обходятся стороной, то что же это за драйвер такой? Где будет оседать прибыль экспортеров и владельцев инфраструктурных объектов, в офшорах или России? За кадром остается и другой вопрос. Сегодня обсуждается необходимость роста экспорта сырья в пользу Индии, которая намеревается нарастить производство металлургической продукции. А завтра будут вестись разговоры о необходимости наращивания доли экспорта российской металлургической продукции, ведь то самое снижение внутреннего потребления стали в Индии обернулось ростом экспорта образованных излишков этой продукции?!