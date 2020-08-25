Москва, , 17:32 — REGNUM Одной рукой Запад посылает Лукашенко сигналы надежды, оставляя иллюзию открытого коридора на европейском направлении, а другой — активно дестабилизирует ситуацию в Белоруссии через Польшу и Литву. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института Русских стратегий Елена Панина прокомментировала заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, давшего понять, что его страна вместе с Польшей будет продолжать активно вмешиваться в ситуацию в Белоруссии.

По мнению политика, не стоит удивляться резкому контрасту подобных высказываний с примирительными заявлениями Меркель и чиновников Еврокомиссии, поскольку такое «разделение ролей» вполне логично.

«Берлин и Брюссель делают все возможное, чтобы Лукашенко не вернулся к прежнему курсу в отношениях с Россией, а Варшава и Вильнюс превратились в тыловые базы оппозиции, цель которой — скорейшее свержение Лукашенко», — констатировала Панина.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что соседние с Белоруссией страны должны проявлять больше активности в поддержку перемен в республике, не дожидаясь решений ЕС.