Москва, 25 августа 2020, 17:29 — REGNUM Новой комиссией по обеспечению интересов России в Арктике будет руководить замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован 25 августа на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, в России создаётся межведомственная комиссия Совбеза РФ, а также утверждается её состав.
Напомним, подготовка решений по обеспечению защищённости жизненно важных интересов граждан России, российского общества и России как государства входит в функции Совбеза РФ.
Владимир Путин, как президент, является главой Совбеза РФ, занимаемая Медведевым должность заместителя этой структуры была создана 16 января 2020 г.
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