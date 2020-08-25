Москва, , 17:10 — REGNUM Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Владимир Бурыкин освобождён от занимаемой должности указом президента РФ.

Документ опубликован 25 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, Бурыкин занимал должность заглавы ФСИН с 1 мая 2017 г. Он также являлся начальником Управления следственных изоляторов центрального подчинения.

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