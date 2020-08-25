Пекин, 25 августа 2020, 17:01 — REGNUM Протест из-за появления американского самолёта-разведчика в зоне китайских военных учений выразило минобороны Китая 25 августа, сообщил У Цянь, официальный представитель военного ведомства.
Китайский представитель подчеркнул, что американское вмешательство сильно повредило ходу учений. По этому поводу Вашингтону выражен «решительный протест».
Пекин назвал появление американского U-2 в Северной зоне «откровенной провокацией».
Отметим, что в Северной зоне боевого командования китайских вооружённых сил запрещено появление летательных аппаратов любого вида. Между США и Китаем существует договорённость о безопасности воздушного пространства.