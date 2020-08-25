Москва, , 16:46 — REGNUM В ЛДПР готовы наблюдать за изменением позиции тех, кто выступал против запрета в России коллекторской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«Проблема поднялась на самый верх, и теперь будет удивительно наблюдать за скоростью переобувания и изменения позиции тех, кто готовил отрицательные заключения на предложения ЛДПР вообще убрать коллекторский «бизнес» из кредитно-финансовой системы России», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ТГ-канале.

Он предложил присмотреться к тому, как развернётся ситуация, в том числе — в плоскости законодательного регулирования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин призвал взять под контроль деятельность коллекторов.