Киев, , 16:45 — REGNUM Встреча советников лидеров «Нормандской четверки» действительно переносится, подтвердила в своем сообщении 25 августа пресс-служба офиса президента Украины.

В комментарии отмечается, что встреча должна была состояться 28 августа в Париже, но переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

О новой дате встречи будет сообщено дополнительно, подчеркивают в офисе Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее источники сообщили, что встреча советников лидеров «Нормандской четверки» не состоится из-за разногласий сторон.

В конце июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников, заявив, что такой формат является «неэффективным и бессмысленным».