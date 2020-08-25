Дамаск, , 16:40 — REGNUM Центральная часть Сирийской Арабской Республики дестабилизируется действиями боевиков, появившимися здесь после «амнистии», устроенной подконтрольной США так называемой «автономной администрацией северо-востока Сирии», заявил 25 августа журналистам представитель российской группировки в Сирии.

Он подчеркнул, что в последнее время в центральной части Сирийской Арабской Республики произошел значительный рост активности бандформирований, состоящих из бывших членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), амнистированных под контролем США и «прошедших специальную подготовку на юге и юго-востоке Сирии на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья».

«Совершая диверсии на транспортных коммуникациях и акты саботажа на объектах нефтегазовой отрасли Сирии, нападая на патрули и посты сирийской армии, боевики дестабилизируют обстановку в регионе. Так, 18 августа от взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в провинции Дейр-эз-Зор погиб российский старший военный советник генерал-майор Вячеслав Гладких», — сообщил российский военный.

«Своими действиями террористы срывают процесс социально-экономического восстановления Сирии и налаживания отношений местных арабских племен с Дамаском. Такая ситуация выгодна в первую очередь США и позволяет им обосновывать свое присутствие на востоке САР», — подчеркнул представитель Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 24 августа в районе так называемой «белой пустыни» Сирии силами сирийских и российских военных была проведена масштабная военная операция, в результате которой было уничтожено 327 боевиков, 134 укрытия, семь складов с припасами и пять хранилищ вооружения.

При этом российские военные подчеркнули, что «операция по очистке «белой пустыни» от остатков бандгрупп будет продолжаться до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов».

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