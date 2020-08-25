Хартум, , 16:35 — REGNUM Вопрос исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма обсуждался сегодня, 25 августа, на переговорах с США, передаёт Sky News Arabia.

Переговоры состоялись в Хартуме между американским госсекретарём Майком Помпео и суданским премьер-министром Абдаллой Хамдуком.

По словам Хамдука, у него с американским госсекретарём состоялся «прямой и прозрачный диалог», в том числе и на тему исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма.

Читайте также: Помпео попытается склонить Судан к дружбе с Израилем

Напомним, США начали составлять список стран-спонсоров терроризма 29 декабря 1979 г., включив туда Ливию, Ирак, Йемен и Сирию.

В перечень были включены страны, не раз оказывающие, по данным Госдепа, поддержку актам международного терроризма.

Судан попал в этот список 12 августа 1993 г. — за акты терроризма, которые происходят на территории страны, а также за его взаимодействие суданских властей с Ираном и с палестинской группировкой ХАМАС.

Входящие в список страны подвергаются жёстким политическим и экономическим американским санкциям.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США Помпео прибыл в Судан с официальным визитом