Бишкек, , 16:25 — REGNUM В министерстве здравоохранения Киргизии появилась новая должность — заместитель министра по вопросам цифровизации. Об этом сегодня, 25 августа, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, из-за проблем с учетом и обработкой данных по пациентам, у которых диагностирован коронавирус, власти страны решили ввести новую должность.

Также глава правительства сообщил, что новый заместитель министра здравоохранения будет заниматься вопросами, касающимися внедрения единой базы данных пациентов и широкомасштабного использования IT-технологий в системе здравоохранения Киргизии.