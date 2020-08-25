Бишкек, , 16:24 — REGNUM В Киргизии разгорается предвыборный скандал — несколько политических блоков обвинили партию «Кыргызстан» в опоздании при подаче в ЦИК документов, необходимых для регистрации в качестве участника выборов в парламент республики.

Представители этих политобъединений потребовали от руководства центризбиркома разъяснить, почему, несмотря на опоздание, «Кыргызстан» всё же допустили до дальнейшего участия в предвыборной гонке.

При этом партии-конкуренты обосновывают свою позицию тем, что на кадрах с камер видеонаблюдения, расположенных на входе в здание ЦИК, видно, что представитель партии «Кыргызстан» заходит центризбирком в 24 августа в 18:01, а прием документов должен быть прекращен в 18:00.

В ответ на это центризбирком заявил о том, что на сервере, отвечающем за видеонаблюдение, часы спешат почти на 13 минут, а потому официальный представитель «Кыргызстана» не опоздал со сдачей регистрационных документов.

Также оппонентам «Кыргызстана» показали журнал посещений ЦИК, где указано, что представитель этого политического объединения прибыл в здание центризбиркома в 17:59 по местному времени.

Однако представители политических партий «Реформа», «Бир Бол», «Ордо», «Ата-Мекен» и «Чон казат» отметили, что время посещения было исправлено. Причем не только время визита члена партии «Кыргызстан», но и представителей ряда других политических блоков.

В итоге они написали открытое обращение на имя президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, председателя госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева и омбудсмена Токона Мамытова, в котором потребовали устранить нарушения со стороны ЦИК, начать досудебное производство по фактам нарушений при приеме документов, а также создать комиссию для расследования этих нарушений.