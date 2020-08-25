Дамаск, , 16:24 — REGNUM В центральной части Сирийской Арабской Республики (САР) проведена широкомасштабная военная операция против незаконных вооруженных формирований, сообщил 25 августа журналистам представитель российской группировки в Сирии.

Военная полиция РФ в Сирии Syria.mil.ru

Операция проводилась с 18 по 24 августа в районе так называемой «белой пустыни» силами сирийских и российских военных. В ходе операции было уничтожено 327 боевиков, 134 укрытия, семь складов с припасами и пять хранилищ вооружения.

Отдельно отмечено, «операция по очистке «белой пустыни» от остатков бандгрупп будет продолжаться до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов».

«В период с 18 по 24 августа с. г. при непосредственном участии российских военных советников правительственными войсками САР подготовлена и проведена масштабная операция по разгрому бандформирований. Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе «белой пустыни» ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов», — сказал представитель российской военной группировки.

Кроме того, представитель Минобороны РФ заявил, что недавняя гибель российского старшего военного советника генерал-майора Вячеслава Гладких напрямую связана с действиями террористов, «прошедших специальную подготовку на юге и юго-востоке Сирии на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья».

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