Киев, , 16:17 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 25 августа, комментировали заявление главы украинской делегации по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, который накануне заявил, что Киев будет готова возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил прессе, что сейчас в Раде точно ничего не планируют «запускать в Крым».

«Господин Кравчук — мы его уважаем, но он сейчас не в парламенте. И я думаю, что нет шансов сейчас в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать», — сказал Арахамия.

Аналогичным образом высказался и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, который подчеркнул, что во фракции «Слуга народа» этот вопрос на обсуждение не выносился.

«Я думаю, что надо будет исходить из того, какая будет на самом деле ситуация… Надо делать так, чтобы не допускать гуманитарных, экологических катастроф», — подчеркнул спикер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в августе премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове и исключительно для нужд местного населения. По его словам, подача воды для местной промышленности невозможна по ряду причин — например, сегодня уже в принципе невозможно поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре.