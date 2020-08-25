Анкара, , 15:56 — REGNUM Турецкие военные нанесли ответный удар по боевикам, которые атаковали российско-турецкий патруль на трассе М-4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 25 августа на странице министерства обороны Турции в Twitter.

«Территория была немедленно подвергнута обстрелу, операция продолжается», — отметили в минобороны.

Отмечено, что при атаке одна из машин в колонне была повреждена.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа совместное патрулирование сирийской трассы российскими и турецкими военными было прекращено из-за обстрела со стороны боевиков. Двое российских военных получили контузию, повреждения получил российский бронетранспортёр.

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