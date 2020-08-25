Новосибирск, , 15:50 — REGNUM В управлении по взаимодействию со средствами массовой информации мэрии Новосибирска не знают, как идёт подготовка школ к началу учебного года, кто и как в образовательных учреждениях будет выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Это следует из ответа на запрос, который направляла редакция ИА REGNUM.

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«Требуемая информация в управлении отсутствует. Ваш запрос направлен в структурные подразделения мэрии города Новосибирска. В соответствие со ст.40 закона РФ «О средствах массовой информации» уведовляю об отсрочке в предоставлении запрашиваемой информации. Ответ будет предоставлен до 9 сентября 2020 года (включительно)», — говорится в ответе за подписью начальника управления Татьяны Клюкиной.

Отметим, что ИА REGNUM в своём запросе интересовалось, обеспечены ли учебные заведения всем необходимым для выполнения рекомендаций Роспотребнадзора с 1 сентября; за чей счёт будут приобретаться дезинфицирующие средства, антисептики, градусники в школы; кто будет и будет ли изолировать учащихся с признаками ОРВИ и так далее.