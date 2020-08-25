Баку, , 15:46 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Минобороны России, которую возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом 25 августа сообщается на сайте азербайджанского лидера.

Также указывается, что глава министерства обороны РФ провел встречу со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что делегация российского Минобороны прибыла в Азербайджан на открытие конкурса «Кубок моря», проходящего в рамках Армейских международных игр «АрмИ-2020».