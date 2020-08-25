Москва, , 15:40 — REGNUM В консолидированный бюджет РФ за три года было взыскано порядка 725 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 августа заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Судебный пристав Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

«Нами, если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 трлн рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 млрд рублей. Служба фактически является хоть небольшим, но третьим по величине формирователем доходной части федерального бюджета», — заявил Аристов.