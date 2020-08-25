Архангельск, , 15:35 — REGNUM В правительстве Архангельской области освободилось место министра образования и науки — Олег Полухин отправлен в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в министерстве.

Напомним, Полухин был назначен главой министра образования в феврале 2020 года предыдущим губернатором региона Игорем Орловым. До этого он руководил Архангельским морским кадетским корпусом.

Исполняющим обязанности министра назначен Юрий Гнедышев.

О причинах увольнения министра накануне нового учебного года пока неизвестно. Как сообщало ИА REGNUM, школы региона начали самостоятельно готовиться к учебному году в новых условиях — денег на закупку средств защиты учреждения не получили.